München - Köstliches Essen, fröhliche Stimmung und glitzernde Geschenke - das erwartet viele an Weihnachten. Doch nicht alle Kinder in Deutschland feiern die Festtage im geborgenen Zuhause.

Alle 13 Minuten muss ein Kind zu seinem Schutz aus der eigenen Familie genommen werden, in 2018 wurden deutschlandweit 40.389 Kinder in Obhut genommen. Das bestätigen Zahlen des statistischen Bundesamts. Der Verein SOS-Kinderdorf will das ändern und hilft Familien. Das Ziel: die Anzahl der vernachlässigten Kinder reduzieren.

Weihnachtssingen beim BVB und Schalke 04

Dazu startet SAT.1 GOLD die Spenden-Gala "Das SOS-Kinderdorf Weihnachtssingen – weil jeder eine Familie braucht". Moderator Matthias Killing würdigt am Dienstag, 24. Dezember 2019 um 16.45 Uhr die Arbeit des Vereins und lädt die Stars Vanessa Mai, Monica Ivancan, Oli P und Culcha Candela ein.

Gemeinsam sammeln sie Spenden für den sozialen Verein, der in Deutschland an über 230 Standorten aktiv ist. Zusätzlich besucht Killing das Weihnachtssingen im Dortmunder Signal Iduna Park beim BVB und sein Kollege Daniel Boschmann die Fußball-Fans beim FC Schalke 04 in der VELTINS-Arena, die ebenfalls für das SOS-Kinderdorf singen.

"Ich freue mich ungemein, auch in diesem Jahr wieder mit dabei zu sein. Gerade, wenn es um Kinder geht, die Schlimmes in der Familie erleben müssen, geht das jeden in unserer Gesellschaft an", sagt Killing. "Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr noch mehr Spenden für SOS-Kinderdorf sammeln können."

