Köln (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat gute Chancen, die Tabellenführung in der Nations-League-Gruppe A3 zu übernehmen. Das Team von Bundestrainer Hansi Flick ist am Freitag in Leipzig gegen Ungarn mit einer Siegquote bei bwin von 1,26 klarer Favorit. Ein Erfolg der Magyaren ist mit 11,00 notiert.

Bei einem Remis zahlt der Sportwettenanbieter das 6,00-Fache des Einsatzes zurück. Endet die Partie wie beim letzten Aufeinandertreffen im Juni in der Nations League erneut 1:1, gibt es für 10,00 Euro Einsatz 110,00 Euro zurück.

Im zweiten Spiel der Gruppe geht der Buchmacher von einem Duell auf Augenhöhe aus: Europameister Italien ist mit einer Siegquote von 2,85 nur ein wenig schwächer eingestuft als der EM-Zweite England (Quote 2,65).