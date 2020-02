Köln - Rekord-Pokalsieger Bayern München geht als klarer Favorit in das DFB-Pokalduell am Mittwoch gegen die TSG Hoffenheim. Die Münchner sind beim Sportwettenanbieter bwin mit einer Quote von 1,18 klarer Sieganwärter. Das 11,50-Fache zahlt das Unternehmen, wenn die Kraichgauer dem FC Bayern eine weitere Heimniederlage zufügen. Das letzte Aufeinandertreffen in der Bundesliga hatten die Münchner am 5. Oktober am 7. Hinrunden-Spieltag 1:2 gegen die TSG verloren.

Regionalligist SC Verl geht mit einer Siegquote von 6,25 in das Duell mit Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin am Mittwoch. Die Eisernen sind mit einer Quote von 1,48 allerdings klar favorisiert.

Top-Favorit bei bwin auf den Finalsieg am 23. Mai in Berlin ist der Rekord-Pokalsieger aus München (Quote 2,15).

