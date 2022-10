Asuncion (SID) - Südamerikas Fußballverband Conmebol wird FIFA-Präsident Gianni Infantino bei seiner Wiederwahl unterstützen. Das teilte die Organisation am Dienstag mit. Infantino strebt seine dritte Amtszeit als Chef des Weltverbands an, die Wahl findet im Rahmen des FIFA-Kongresses in Kigali/Uganda im März 2023 statt.

"Nach einem Meinungsaustausch über die Gegenwart und Zukunft des südamerikanischen und weltweiten Fußballs hat Infantino die einstimmige Unterstützung der Mitgliedsverbände der Conmebol erhalten", gab der südamerikanische Verband auf seiner Webseite bekannt. Infantino hatte vor der Verkündung an einem Treffen mit der Conmebol-Führung in einem Vorort von Asuncion, der Hauptstadt Paraguays, teilgenommen.

Zuvor hatte Infantino, seit 2016 FIFA-Präsident, die Eröffnung eines Zentrums für Frauenfußball besucht, das vom paraguayischen Fußballverband gebaut worden war.