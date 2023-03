DFB-Team

Von ter Stegen bis Can: Die Rückennummern der DFB-Profis

Marc-Andre ter Stegen trägt bei den anstehenden Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft am Samstag gegen Peru und am Dienstag gegen Belgien die Nummer "1" auf dem Rücken. Welche Nummer erhalten die Neulinge um Marius Wolf, Malick Thiaw und Kevin Schade? Am Donnerstag hat der DFB Klarheit geschaffen.