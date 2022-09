Köln - Die deutsche U21-Fußball-Nationalmannschaft muss am Dienstag im Härtetest gegen England (ab 20:45 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de) auf Torjäger Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund und Torhüter Nico Mantl (Red Bull Salzburg) verzichten.

Moukoko trat wegen Schmerzen am Hals die Heimreise nach Deutschland an, Mantl wegen eines grippalen Infekts.

Moukoko und Mantl fehlen

"Youssoufa hat sich den Hals ein bisschen verdreht und blockiert, da wollen wir kein Risiko eingehen. Das ist ein Testspiel. In Absprache mit Edin Terzic haben wir daher entschieden, dass wir kein Risiko eingehen", sagte DFB-Trainer Antonio Di Salvo am Montag. Für die deutsche U21 hat Moukoko in fünf Spielen bereits sechs Tore erzielt.

Verzichten muss Di Salvo am Dienstag zudem auf Mantl, im Tor stehen somit nur noch Noah Atubolu vom SC Freiburg und Christian Früchtl (Austria Wien) zur Verfügung.

Di Salvo verriet zudem, dass Marton Dardai (Hertha BSC), Felix Nmecha (VfL Wolfsburg) und Noah Katterbach (FC Basel) von Beginn an spielen werden.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.