München - Dem Bericht der "Times" berät das UEFA-Komitee für Vereinswettbewerbe am Freitag in Porto über eine mögliche Abschaffung der Auswärtstorregel in europäischen Wettbewerben. Sollte dort eine Einigung erzielt werden, wolle die UEFA die Änderung der 56 Jahre alte Regelung in Angriff nehmen.

Für das Champions-League-Finale zwischen Manchester City und dem FC Chelsea am Samstag (ab 20:30 Uhr im ran.de Liveticker) hat die Sitzung aber definitiv noch keine Auswirkungen.

Alternativkonzept noch unklar

Die derzeitige Auswärtstorregel besagt, dass sich die Mannschaft, die bei Torgleichheit über Hin- und Rückspiel mehr Auswärtstore erzielt hat, durchsetzt. Wie genau ein neues Konzept aussehen wird, steht bisher noch nicht fest.

Mehrere Verlängerungen oder eine Entscheidung im Elfmeterschießen stehen angeblich zur Debatte.

Kritik von Coaches an Auswärtstorregel

Bereits seit 2018 häuften sich Stimmen, darunter von Top-Trainern wie Arsene Wenger, dass die Auswärtstorregel nicht mehr zeitgemäß sei. "Die Trainer sind der Meinung, dass das Erzielen von Auswärtstoren nicht mehr so schwierig ist wie einst", fasste der stellvertretende UEFA-Generalsekretär Giorgio Marchetti die Bedenken zusammen.

Simeon Schönbach

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.