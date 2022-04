Nyon (SID) - Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat der internationalen Fanvereinigung Football Supporters Europe (FSE) für ihre Bürgerinitiative Unterstützung zugesichert. Dies teilte die UEFA einen Tag nach einem Treffen in Nyon mit. Die FSE hatte Ende März unter dem Titel "Win It On The Pitch" bei der Europäischen Union (EU) eine Bürgerinitiative "zum Schutz der Vereine und Wettbewerbe" initiiert, in erster Linie ist das Projekt gegen die Einführung einer Super League gerichtet.

Die UEFA rief nun alle Fans dazu auf, die Petition zu unterzeichnen. Eine Million Unterschriften sind bis März 2023 nötig, damit sich die Europäische Kommission mit der Thematik befasst. "Der Fußball gehört den Fans, und sie haben eine entscheidende Rolle dabei gespielt, den schamlosen Versuch einiger reicher Klubs im letzten Jahr zu stoppen, ihn ihnen wegzunehmen. Wir loben FSE für diese europäische Bürgerinitiative", sagte UEFA-Generalsekretär Theodore Theodoridis.

Konkret geht es der internationalen Fanvereinigung um drei Forderungen. Dies ist zum einen der Schutz des europäischen Sportmodells mit sportlichem Auf- und Abstieg sowie Qualifikation für europäische Wettbewerbe durch Erfolg im eigenen Land. Außerdem sollen die soziale Bedeutung des Sports anerkannt und der besondere Charakter des Sports im EU-Wettbewerbsrecht berücksichtigt werden.

Zudem fordert die Initiative eine stärkere Beteiligung der Fans an zukünftigen Diskussionen und Entscheidungen. "Der Plan der Superliga mag gescheitert sein, aber der Kampf ist noch lange nicht vorbei", sagte FSE-Exekutivdirektor Ronan Evain. Mit "Win It On The Pitch" könne die EU aufgefordert werden, "Maßnahmen zu ergreifen, um die Zukunft unseres beliebtesten und meistgespielten Sports zu sichern".