Köln (SID) - Die Europäische Fußball-Union (UEFA) wird den Videobeweis ab September in allen ausstehenden Qualifikationspartien zur WM-Endrunde 2022 in Katar einsetzen. Das gab der Verband am Donnerstag bekannt. Der ursprünglich schon früher geplante VAR-Einsatz musste aufgrund der "logistischen Probleme und Risiken" als Folge der Corona-Pandemie verschoben werden.