Köln (SID) - Die Europäische Fußball-Union (UEFA) will Fans für ihre Unterstützung während der Coronakrise mit 30.000 Freikarten belohnen. Wie Verbandspräsident Aleksander Ceferin am Montag ankündigte, würden Fans der an den diesjährigen Klubwettbewerbs-Endrunden teilnehmenden Mannschaften eine beträchtliche Anzahl von Tickets für diese Spitzenspiele erhalten. Die UEFA werde demnach alle Kosten für diese einmalige Initiative tragen.

Für das Finale in der Champions League dürfen die teilnehmenden Teams mit jeweils 5000 Freikarten planen, in der Europa League sind es 4000 pro Mannschaft, in der Conference League sind es genau wie in der Frauen-Königsklasse 3000 Tickets je Verein.

"Fußballfans sind das Herzblut des Spiels und wir dachten, es wäre ein schöner Weg, die Schwierigkeiten anzuerkennen, die sie in den letzten zwei Jahren erlebt haben und wie sie es trotzdem geschafft haben, ihre Mannschaften zu unterstützen und ihre Leidenschaft zu leben, auch wenn sie nicht in den Stadien waren", wird Ceferin in der Verbandsmitteilung zitiert.

Jeder der Finalisten könne diese Karten verwenden, um seine treuesten Fans zu belohnen. Die Verteilung der Tickets obliegt den Klubs, sie können aber nicht an Sponsoren, Partner oder Vereinsfunktionäre vergeben werden. "Die Fans spielen eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung des Fußballs, und wir müssen dafür sorgen, dass treue, reisende Fans historische Momente ihrer Lieblingsmannschaften zu erschwinglichen Preisen erleben können", sagte Ceferin.