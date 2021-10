Dortmund (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Samstagabend 100 ehrenamtlich tätige Frauen und Männer im Rahmen einer festlichen Gala im Fußballmuseum in Dortmund geehrt. Die 100 ausgewählten Ehrenamtlichen standen für mehr als 1,6 Millionen Menschen, die dafür Sorge tragen, dass Fußball in Deutschland überhaupt möglich ist.

"Ohne euch hätte es keiner meiner Jungs bis in die Nationalmannschaft geschafft", sagte Bundestrainer Hansi Flick in seiner Videobotschaft. DFB-Botschafter Jimmy Hartwig, ehemaliger deutscher Meister mit dem Hamburger SV und Ex-Nationalspieler, betonte: "Ich bin für euch da, denn ihr macht einen geilen Job."

Im Jahr 1997 zeichnete der DFB erstmals ehrenamtliches Engagement aus, seit vielen Jahren geschieht dies durch das Gala-Dinner des "Club 100".