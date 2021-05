Frankfurt am Main - DFB-Vizepräsident Rainer Koch hält einen Verbleib von Verbandsboss Fritz Keller im Amt für ausgeschlossen. "Ein Präsident muss die Unterstützung der Amateurverbände haben", sagte Koch der "Welt am Sonntag": "Die 21 Landes- und fünf Regionalverbände erwarten in großer Einmütigkeit jetzt eine Reaktion von Herrn Keller."

Die Präsidenten der Regional- und Landesverbände des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hatten am Freitag ihre Rücktritts-Aufforderung an Keller eindringlich erneuert und parallel zur Amtsenthebung des 64-Jährigen aufgerufen.

Keller verlor dramatisch an Rückhalt

Keller solle "von seinem Amt zurücktreten und damit weiteren Schaden vom DFB abwenden", hieß es in der Erklärung. Mit 33 Ja-Stimmen und drei Enthaltungen verlor Keller weiter dramatisch an Rückhalt gegenüber einer Abstimmung vom vergangenen Sonntag.

Keller hatte Koch in einer Sitzung mit dem berüchtigten Nazi-Richter Roland Freisler verglichen.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.