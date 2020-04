München - Wegen der anhaltenden Corona-Krise hat der Fußball-Weltverband FIFA die Einführung eines dritten Transferfensters ins Gespräch gebracht.

"Was wir jetzt sehen könnten in der Krise, wäre, dass Verbände ein zusätzliches, drittes Transferfenster öffnen", sagte James Kitching, Director of Football Regulatory, in der ARD. "Das würden wir flexibel handhaben, wenn die 16 Wochen Gesamtzeit nicht überschritten werden."

Transferperiode würde am 1. Juli starten

Das bedeutet demnach, dass die beiden vorhandenen Transferperioden gekürzt werden müssten. Bisher gibt es zwei Zeiträume, in denen Spieler ihre Vereine wechseln können. In der Sommerpause (maximal zwölf Wochen) und zur Mitte der Saison (maximal vier Wochen). Wann genau das Transferfenster jeweils öffnet, ist von Land zu Land unterschiedlich.

In Deutschland soll die Transferperiode eigentlich am 1. Juli starten und am 31. August enden. Sollte die unterbrochene Bundesliga-Saison länger dauern, könnte das Fenster verschoben werden.

FIFA: Spielerverträge an Saisonende anpassen

Die FIFA hatte zuletzt auch vorgeschlagen, die Verträge der Spieler, die traditionell bis 30. Juni laufen, an das tatsächliche Saisonende anzupassen. Allerdings kann der Weltverband diesbezüglich nur eine Empfehlung aussprechen.

"Wir müssen anerkennen, dass das nationale Arbeitsrecht und die Autonomie von Klubs und Spielern immer Vorrang haben", so Kitching weiter.

Aktuel ist der Spielbetrieb in den meisten Ligen wegen der Corona-Pandemie unterbrochen.

