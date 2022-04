Frankfurt am Main (SID) - Alexander Wehrle ist der erste Aufsichtsratsvorsitzende der Deutsche Fußball-Bund GmbH und Co. KG. Auf der Präsidiumsitzung am Freitag wurde der 47-Jährige einstimmig für zwei Jahre an die Spitze des Gremiums berufen.

"Für das Vertrauen von Bernd Neuendorf, Hans-Joachim Watzke und der Landesverbände bin ich sehr dankbar", sagte der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart. "Eine enge Vernetzung zwischen Basis und Spitze, das Zusammenwirken von Amateurbereich und Profis und damit eine gemeinsame Professionalisierung sind unabdingbar für den Erfolg des deutschen Fußballs."

Dem Aufsichtsrat gehören neben dem Vorsitzenden und drei weiteren externen Mitgliedern diejenigen Mitglieder des DFB-Präsidiums an, die nicht bereits im gesetzlichen Vorstand des DFB und damit der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG vertreten sind. Die Gesellschaft bündelt als 100-prozentige Tochter des Deutschen Fußball-Bundes die wirtschaftlichen Aktivitäten und digitalen Geschäftsfelder. Sie umfasst die Geschäftsbereiche Marketing, Vertrieb und Events, Nationalmannschaften und Akademie, Spielbetrieb und Finanzen sowie IT und Digitales.