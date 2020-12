München - Seit jeher ist Zlatan Ibrahimovic für Außergewöhnliches bekannt.

Besondere Tore, markante Aussagen und sein schier endlos scheinendes Selbstvertrauen. Nun aber macht der Schwede mit einer speziellen Anschaffung von sich reden.

Als eine Art verspätetes Weihnachtsgeschenk hat sich Ibra nach Informationen der schwedischen Zeitung "Aftonbladet" selbst einen Wald geschenkt.

Ibrahimovic kauft sich Wald

Bescheiden ist dieser aber ganz und gar nicht. Ein 1.000 Hektar großes Areal in der Nähe des schwedischen Ski-Orts Are an der Grenze zu Norwegen soll der Sportler erworben haben – und das für sage und schreibe drei Millionen Euro.

Demnach will der Profi des AC Mailand dort seinen Hobbys Fischen, Jagen und Schneemobil-Fahren nachgehen. Erst kürzlich hatte der 39-Jährige seine Fans bei Instagram an einer Fahrt auf dem Schneemobil teilhaben lassen.

In den Wintermonaten verbringt Ibrahimovic mit Ehefrau Helena und den Söhnen Maximilian und Vincent viel Zeit im Schnee, dies kann er in seinem neu gekauften Wald nun noch intensivieren.

Lange kann er die Zeit bei seiner in Schweden lebenden Familie jedoch nicht mehr genießen, bereits am 3. Januar steht mit dem AC Mailand die nächste Begegnung an.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.