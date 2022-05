Mailand - Der AC Mailand hat am Wochenende die italienische Meisterschaft klargemacht.

Nach einem 3:0-Sieg bei US Sassuolo stieg noch dort die erste große Meister-Sause in der Milan-Kabine. Doch zuvor hielt "Chef" Zlatan Ibrahimovic noch eine Rede, die der Klub in den sozialen Medien postete.

"Ich habe mein Versprechen gehalten, dass wir gewinnen werden", meinte Ibrahimovic. "Manche haben nicht an uns geglaubt, manche haben uns ausgelacht, und heute sind wir Meister. Das ist eine unglaubliche Genugtuung."

Am Ende seiner Worte ließ er sogar noch einen Tisch durch die Kabine fliegen.

Der 40 Jahre alte Schwede war zuletzt wegen zahlreicher Verletzungen nur noch Reservist gewesen. Ein mögliches Karriereende ließ Ibrahimovic aber noch offen.

