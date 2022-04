München - Über zehn Jahre liegt der letzte große Titel des AC Mailand zurück. 2011 gewann Milan unter Massimilano Allegri die italienische Meisterschaft. Lange war es ruhig um den einsitigen Welt-Klub, nun hat der AC endlich wieder die Chance auf einen Titel - und das gleich zwei Mal.

In der Liga stehen die "Rossoneri" nach 33 Spielen mit 71 Punkten an der Tabellenspitze, dicht gefolgt von Inter Mailand (69) und dem SSC Neapel (67), Serienmeister Juventus Turin (63) liegt schon ein gutes Stück dahinter. Doch nicht nur in der Serie A ist der Stadrivale Milans der größte Konkurrent. Auch am Dienstagabend im Halbfinal-Rückspiel des italienischen Pokals geht es gegen Internazionale (ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de).

"Scudetto" und Coppa Italia noch offen

Wie in der Liga, so ist auch in der Coppa Italia noch alles offen. Denn im Hinspiel trennten sich die Mailänder Teams torlos. "Heimvorteil" im "San Siro" hat nun allerdings Inter, das im Kampf um den "Scudetto" ein Spiel weniger auf dem Konto hat.

Im Gegensatz zu Milan ist Inters letzter Titel jedoch noch nicht Mal ein Jahr her. Davor gab es bei den "Nerazzurri" allerdings ebenfalls eine große Durststrecke von rund zehn Jahren, was größere Triumphe anbelangt.

Der ewige Zlatan

Jedenfalls besteht bei beiden Teams noch die Chance auf das Double aus Pokal und Meisterschaft. Von der Milan-Truppe, die vor elf Jahren den letzten "Scudetto" holte, ist heute übrigens nur noch einer da - oder besser gesagt zurückgekehrt.

Zlatan Ibrahimovic gewann damals an der Seite von Top-Stars wie Andrea Pirlo, Thiago Silva, Clarence Seedorf, Ronaldinho oder Alexandre Pato die Serie A. Wenn man so will, dann war diese Mannschaft das letzte erfolgreiche Star-Ensemble Milans und der Liga-Titel das Ende einer Ära eines einstigen Spitzen-Klubs.

Juve verdrängte die Mailand-Klubs

Danach war es lange Zeit ruhig um den AC - und damit auch um den internationalen Fußball. Juventus Turin hatte die Vormachtstellung der beiden Vereine aus Mailand in Italien übernommen und dominierte den italienischen Fußball nach Belieben.

Nun haben die Rossoneri - zwar wieder mit "Ibra", dafür aber mit Spielern wie Theo Hernandez, Franck Kessie und Rafel Leao - die Chance, es dem Stadtrivalen gleichzutun und damit das große Comeback in der Riege der Top-Klubs zu feiern.

Milan vor Übernahme aus Bahrain?

Grundvoraussetzung dafür ist allerdings der Gewinn der beiden Titel, die Milan noch verblieben sind. Zumindest einen davon sollte der italienische Traditionsklub am Ende abräumen, um die Saison auch zu veredeln. Denn so wäre eine Basis geschaffen, um auch im kommenden Jahr wieder konkurrenzfähig zu sein.

Für die nächste Saison gibt es ohnehin schon Pläne bei den Rot-Schwarzen. Laut einem Bericht vom "Kicker" hat die Regierung des Golf-Staates Bahrain bestätigt, dass eine private Finanzfirma aus dem Land über den Kauf des italienischen Renommee-Klubs verhandelt.

Firma bietet wohl über eine Milliarde Euro

Demnach gäbe es "exklusive Gespräche" zur Übernahme Milans für rund eine Milliarde Euro. Bei der Firma mit Sitz in Bahrain handelt es sich wohl um das Unternehmen Investcorp. Die Firma wäre bei einer Übernahme der erste Investor aus dem nahen Osten, der sich einen Serie-A-Klub gönnt.

Seit vier Jahren ist der 18-malige italienische Meister Eigentum der amerikanischen Investmentgesellschaft Elliott Management Coorporation. Davor hatte für kurze Zeit ein chinesischer Investor das Sagen, nachdem der ehemalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi über 30 Jahre lang die Kontrolle inne hatte und diese 2017 abgab.

Rückkehr von Donnarumma zu Milan?

Im Zuge der Gerüchte um den erneuten Verkauf des Klubs spekuliert die französische Zeitung "L'Equipe" auch über eine Rückkehr des Weltklasse-Torhüters Gianluigi Donnarummas zu seinem Jugendklub.

Der italienische Nationalkeeper hatte sich im vergangenen Sommer für einen Wechsel zu Paris St. Germain entschieden, was bei den meisten Milan-Fans für pure Enttäuschung gesorgt hatte. Bei PSG muss sich der 23-Jährige allerdings den Platz mit dem Costa Ricaner Keylor Navas teilen und soll darum auch in der französischen Hauptstadt unglücklich sein.

AC Mailand: Anfang einer neuen Ära?

Sollte der AC Mailand also noch mindestens einen Titel in dieser Saison gewinnen und es tatsächlich zu einem neuen Investment kommen, steht der Klub vor dem Anfang einer möglichen neuen Ära.

Ob mit neuem Geld und einer Rückkehr des zwar aktuell verschmähten, aber einstigen Fan-Lieblings Donnarumma jedoch die Herzen der Milan-Fans zurückgewonnen werden können, ist unklar. Aber die Voraussetzungen für ein neues Erfolgs-Kapitel wären zumindest geschaffen.

Max Bruns

