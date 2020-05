Turin - Alle Spieler der italienischen Fußball-Rekordmeisters Juventus Turin sind negativ auf das Coronavirus getestet worden. Der Klub bestätigte in einer Pressemitteilung am Donnerstag, dass auch die zunächst positiv getesteten Profis Daniele Rugan, Paulo Dybala und Blaise Matuidi inzwischen genesen sind. Am Freitag wird die Mannschaft das Gruppentraining aufnehmen.

Lediglich die Brasilianer Alex Sandro, Douglas Costa und Danilo, für die die zweiwöchige Quarantäne noch nicht zu Ende gegangen ist, werden sich dem Mannschaftstraining nicht anschließen können. Der Tabellenführer hofft auf den Neustart der Meisterschaft ab dem 13. Juni.

Die Serie-A-Saison wurde wegen der Coronavirus-Pandemie am 9. März abgebrochen.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.