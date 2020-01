Turin/München - Cristiano Ronaldo ist ein Gewinner-Typ. Dass er das auf dem Fußball-Platz ist, ist hinlänglich bekannt. Nun aber gab der Portugiese Einblicke in sein Privatleben und auch dort liebt es der 34-Jährige, zu gewinnen.

Zum Leidwesen von Lebensgefährtin und Model Georgina Rodriguez zog CR7 die Schönheit beim Geschicklichkeitsspiel Jenga im heimischen Wohnzimmer zusammen mit dem Sohnemann Cristiano Junior ab.

"And the winner is CR7&Jnr ssiiiiiiimmmm @Georginagio", schrieb Cristiano Ronaldo über den Erfolg am heimischen Wohnzimmertisch, nachdem er selbst und sein Sohn jeweils einen Stein entfernen konnten, ohne dabei den Jenga-Stapel komplett zu Fall zu bringen.

Dies unterlief dann aber eben Georgina, wodurch das Model das Familien-Spiel als Verliererin beenden musste. Am Ende noch zu hören: Ein Jubelschrei von CR7.

