Köln (SID) - Europameister Giorgio Chiellini bleibt dem italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin erhalten. Wie der Klub am Montagabend bekannt gab, hat der 36 Jahre alte Verteidiger einen neuen Vertrag unterschrieben, der bis 2023 gültig ist. Bei der EM im Sommer hatte er als Stammspieler mit Italien den Titel gewonnen.

Chiellini war im Sommer 2004 von seinem Jugendverein AS Livorno zu Juve gewechselt und verbrachte die folgende Saison auf Leihbasis beim AC Florenz. Seit seiner Rückkehr zum Ende der Saison 2004/2005 spielt er ununterbrochen in Turin, in dieser Zeit wurde er unter anderem neunmal Meister.