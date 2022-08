München - Chwitscha Kwarazchelia. Wer diesen Namen bislang noch nicht gehört hat, kann sich sicher sein, dass er dies in Zukunft öfters tun wird. Denn Kwarazchelia ist einer der Shootingstars der italienischen Liga und spätestens jetzt sollte man den Georgier auf dem Schirm haben.

Denn im Gegensatz zu seinem - auf den ersten Blick sicher komplizierten - Namen ist das Spiel Kwarazchelias alles andere als kompliziert. Der 21-Jährige lässt auf dem Fußballfeld schließlich alles ganz leicht aussehen. Sein Spiel ist ein einziger Flow - eine Augenweide für jeden Fußballfan. Und der Horror für jeden Gegner des Offensivspielers aus Georgien.

Insignes Nachfolger bei Napoli

Doch was genau lässt Kwarazchelia so einfach aussehen? Es sind seine Bewegungen, sein Gefühl für den Ball. Wenn er wieder einmal gegen drei Gegenspieler ins Dribbling geht und anschließend den Ball in den Winkel legt. Klingt nach einem Spielertyp wie Messi. Doch wer den Mann vom SSC Neapel schon spielen sah, der weiß, dass Kwarazchelia ein ganz anderes Auftreten hat.

Zwar ist der in der georgischen Hauptstadt Tiflis geborene Angreifer bei den Italienern Nachfolger des kleinen, quirligen Lorenzo Insigne. Doch auch wenn er diesen Job bislang glänzend ausführt, ist der Flügelspieler mit seinen 1,83-Metern ein anderer Spielertyp. Denn Kwarazchelia kann nicht nur besonders gut seine Gegner aussteigen lassen und einen Haken nach dem anderen setzen, sondern auch in der Luft etwas bewirken.

Die Unberechenbarkeit als Stärke

Das zeigte er jüngst beim Serie-A-Auftakt gegen Hellas Verona, als er nach einer Flanke von Hirving Lozano zum 1:1 einköpfte. Eine Woche später zeigte er beim 4:0-Erfolg Napolis über Monza nach 35 Minuten seine Klasse, als er einen Fernschuss mit rechts in den Winkel schlenzte. In der zweiten Hälfte ließ die Nummer 77 der SSC dann im Strafraum mit einem Haken zwei Abwehrspieler aussteigen und vollendete eiskalt mit links ins lange Eck.

Kwarazchelias Stärke liegt in seiner Unberechenbarkeit. Neben seinem starken Dribbling profitiert der 21-Jährige von seiner Beidfüßigkeit. Die Bilanz nach zwei Serie-A-Spielen: Drei Tore und ein Assist. Denn der Georgier hat neben seiner Abschluss- eben auch Spielmacher-Qualitäten.

Spalletti: "Er verspürt großen Druck"

"Er hat diese besondere Art, Gegner anzugehen und weiß immer, wo das Tor steht. Er kann mit links wie rechts schießen - er ist ein guter Junge", sagte Napoli-Coach Luciano Spalletti jüngst über seinen Schützling und weiß aber auch, dass Kwarazchelia noch etwas Zeit braucht: "Er verspürt zurzeit großen Druck bei diesem Verein. Die Tore helfen ihm, lockerer zu werden und dann wird er auch immer besser."

In Georgien wussten sie von den Qualitäten schon seit geraumer Zeit und haben ihren aufstrebenden Superstar bereits mit 18 zum Nationalspieler gemacht. Mittlerweile wird Kwarazchelia in Georgien von Ex-Bayern-Spieler Willy Sagnol trainiert und besitzt mit 15 Millionen Euro den höchsten Marktwert aller Georgier.

Der Anfang etwas Großen?

Vor seiner Ankunft in Neapel spielte der Offensivmann lediglich in der georgischen Liga und bei Rubin Kazan sowie Lokomotive Moskau in Russland. Nun zeigt er bei seiner ersten Station in einer Top-Liga direkt, warum Napoli zehn Millionen Euro für ihn bezahlt hat und was aus ihm in Zukunft noch werden kann.

Denn klar ist, dass Kwarazchelia dieses Niveau erst einmal halten muss. Wenn er dies aber schafft und sein Potenzial voll ausschöpft, kann er eines Tages bei einem absoluten Top-Klub landen. Und manch einer wird sich dann womöglich fragen, warum er bis dahin immer noch nichts von Chwitscha Kwarazchelia gehört hat.

Von Max Bruns

