Köln (SID) - Für Juventus Turin beginnt am vorletzten Spieltag das Schaulaufen. Erstmals nach der feststehenden Meisterschaft ist das Team von Superstar Cristiano Ronaldo wieder in der Serie A gefordert. Um 21.45 Uhr tritt der Rekordchampion bei Cagliari Calcio an. Zu gleicher Zeit könnte auch im Abstiegskampf die letzte Entscheidung fallen. Der Tabellen-18. US Lecce ist dabei gegen Udinese Calcio zum Siegen verdammt und braucht einen gleichzeitigen Patzer des letzten verbliebenen Kontrahenten CFC Genua, um die Entscheidung bis zum letzten Spieltag aufzuschieben.