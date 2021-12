München - Wer nach Florenz reist, muss die Galleria dell'Accademia besuchen. Dort wacht die Statue von David über die Stadt. Das Kunstwerk von Michelangelo ist weltberühmt, es gibt aber auch weniger beachtete Schätze in der toskanischen Hauptstadt.

Von der Galleria führt ein 30-minütiger Spaziergang Richtung Osten zum Stadio Artemio Franchi, der Heimstätte des AC Florenz. Auch dort haben sie einen, dessen Körperbau als Vorlage für eine Statue taugt: Dusan Vlahovic, 1,90 Meter groß, Stürmer, Kunstwerk in der Entstehung.

So beachtet wie der David von Michelangelo ist der Angreifer selbstredend nicht. Die Touristen stürmen dem Fußballklub wegen ihm keinesfalls das Stadiontor ein, aber die Talentspäher der europäischen Eliteklubs sehen in ihm ein Versprechen auf Tore. Der 21-Jährige wartet mit verlockenden Zahlen auf: In der Serie A schoss er in dieser Saison 15 Tore in 17 Spielen, in der vergangenen Spielzeit lief er mit 21 Treffern im Ziel ein.

Im Kalenderjahr 2021 hat nur einer mehr Tore geschossen: Robert Lewandowski (42). Vlahovic folgt mit 32, hinter ihm liegen Erling Haaland (30), Karim Benzema (28) und Lionel Messi (24).

Vlahovic hält Bestmarken in Belgrad

Es verwundert nicht, dass der FC Bayern an Vlahovic interessiert sein soll, auch Manchester City, Manchester United und Tottenham Hotspur wird Interesse nachgesagt.

Neuerdings kursieren Berichte, das stinkreiche Newcastle United wäre bereit, die angeblich von Florenz geforderten 100 Millionen Euro Ablöse zu überweisen. Der Wahrheitsgehalt dieser Gerüchte ist schwer zu überprüfen, aber das Grundrauschen auf dem Transfermarkt gibt durchaus Auskunft darüber, wie angesehen Vlahovic ist.

Für den Serben, dessen Vertrag in Florenz im Juni 2023 endet, wäre ein Wechsel im Sommer der logische Schritt auf der Karriereleiter. Im Januar 2018 kam er nach Florenz, nachdem er in der angesehenen Talentschmiede von Partizan Belgrad seine Ausbildung genossen hatte. Dort hält er immer noch die Bestmarken für das jüngste Profidebüt sowie als jüngster Torschütze (beides mit 16).

Ein Vergleich von Vlahovic und Lewandowski

In Florenz hat sich Vlahovic kontinuierlich gesteigert, doch wer als möglicher Bayern-Stürmer gehandelt wird, muss sich den Quervergleich mit Robert Lewandowski gefallen lassen. Der Weltfußballer von 2020 profitiert natürlich von seinem Alters- und Erfahrungsvorsprung. Aber als Stürmertyp sind die beiden sich nicht unähnlich.

Wie Lewandowski ist Vlahovic, dessen Statur an einen athletischen Luca Toni erinnert, ein mobiler Mittelstürmer moderner Prägung. Beide sind gebürtige Vollstrecker, die aber nicht nur im Strafraum jagen, sondern sich auch flüssig ins Kombinationsspiel einfügen.

Vlahovics Technik ist sauber, steht aber hinter der des Polen zurück. Die Schusstechnik Vlahovics ist dagegen gehobenes Niveau, der Linksfuß hat eine kurze Zündschnur und verwandelt aus verschiedensten Positionen kühl und präzise - ganz wie Lewandowski.

Was Vlahovic noch fehlt

Eine große Schwäche von Vlahovic ist dagegen sein Positionsspiel, nicht im Angriff, versteht sich. Aber wenn es um geschlossenes Pressing geht, ist Vlahovic oftmals das schwächste Glied der Kette. Er reißt Lücken, die die Gegner gerne bespielen. Will er sich auf europäischem Topniveau etablieren, muss er diese Komponente seines Spiels deutlich verbessern.

Die nötige Grundschnelligkeit fürs Pressing hätte der Stürmer der Fiorentina. Einem Erling Haaland, der regelmäßig als potentieller Bayern-Zugang gehandelt wird, würde er zwar nicht davonrennen - aber wer kann das schon? Im Münchner System ist die Schnelligkeit des Stürmers nicht der alles entscheidende Faktor.

Vlahovics Vorbild heißt Ibrahimovic

Haaland und Vlahovic sind beide im Jahr 2000 geboren, eine neue Stürmer-Generation. Während der Dortmunder sich selbst als Vorbild taugt, nennt Vlahovic Zlatan Ibrahimovic als sein Idol. Ihm eiferte er als kleiner Junge nach, seine Karriere beobachtete er jahrelang - dann schlug er ihn (beim 4:3 am 13. Spieltag, Vlahovic erzielte wie Ibrahimovic zwei Tore).`

Schon in der Vorsaison waren die beiden aufeinander getroffen, damals noch mit Ibrahimovic als Sieger. Anschließend sei er in die Milan-Umkleide gegangen, erzählte Vlahovic jüngst dem serbischen Portal "Telegraf".

"Wir haben ein paar Worte gewechselt, er hat mir sein Trikot gegeben und wir haben ein Foto gemacht. Er hat mir auf Serbisch gesagt: 'Gib nicht auf, mach weiter.'" Diese Nachricht verewigte Ibrahimovic auch noch auf dem Trikot, "ich war begeistert", so Vlahovic.

Wenn der Youngster seinem Idol in etwas nicht nacheifert, dann in seinem Auftreten. Die Großkotzigkeit eines Ibrahimovics ist Vlahovic bislang fremd. Während der Corona-Pandemie sagte er in einer Videobotschaft seines Vereins, er habe in der Zeit "Der kleine Prinz" gelesen, ein Werk, in dem es im Kern um Freundschaft und Menschlichkeit geht.

Die Statue von Vlahovic bräuchte defenitiv ein großes Herz.

