Köln (SID) - Fußball-Europameister und Rechtsverteidiger Alessandro Florenzi wechselt in der Serie A von der AS Rom zum AC Mailand. Der 30-Jährige einigte sich auf einen Leihvertrag mit Option auf Übernahme für 4,5 Millionen Euro, teilte Milan am Freitagabend mit. Florenzi verzichtete auf das Monatsgehalt von August, um den Deal zu erleichtern. Der Nationalspieler hatte seit 2012 beim Hauptstadtklub unter Vertrag gestanden.