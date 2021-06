Köln (SID) - Der ehemalige italienische Fußball-Nationalspieler Filippo Inzaghi wird in der kommenden Saison den Zweitligisten Brescia Calcio trainieren. Der Weltmeister von 2006 ersetzt den Spanier Josep Clotet Ruiz, der mit den Lombarden in der abgelaufenen Saison den direkten Wiederaufstieg in die Serie A verpasst hatte. Der 47 Jahre alte Bruder des neuen Cheftrainers von Meister Inter Mailand, Simone Inzaghi, unterschrieb einen Zweijahresvertrag.