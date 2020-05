Köln - Leichte Entwarnung bei Zlatan Ibrahimovic. Der schwedischen Fußball-Star, der sich am Montag nur kurz nach der Wiederaufnahme des Trainings beim AC Mailand nach der Coronavirus-Zwangspause verletzt hat, hat doch keinen Achillessehnenriss erlitten, wie zuerst befürchtet.

Die Ärzte stellten beim 38-Jährigen eine Verletzung der rechten Wadenmuskulatur fest, die Achillesferse sei jedoch unversehrt. Ibrahimovic muss rund einen Monat pausieren. Am Montag wurde bereits darüber spekuliert, ob eine schwere Verletzung das Karriereende für den Altstar bedeuten würde.

Der Stürmer war nach mehreren Wochen in seiner Heimat vor rund zwei Wochen zu seinem Verein in Mailand zurückgekehrt. Die Klubs der Serie A dürfen seit letzter Woche wieder trainieren. Die Entscheidung, ob und wann die Saison wieder aufgenommen wird, soll am Donnerstag fallen.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.