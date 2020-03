München - Fußball-Weltstar Zlatan Ibrahimovic hat beim Kampf gegen das Coronavirus zu Spenden für italienische Krankenhäuser, Ärzte und Krankenschwestern aufgerufen. Nur so könne all jenen geholfen werden, "die täglich unsere Leben retten", sagte der Angreifer vom AC Mailand in einem Video, das er über die Sozialen Netzwerke verbreitete.

In questo momento drammatico per l'Italia, abbiamo creato una raccolta fondi per gli ospedali Humanitas. Conto sulla generosità dei miei colleghi e di chi ha voglia di dare anche un piccolo contributo.

Diamo un calcio al coronavirus insieme!https://t.co/6o2cvUwEK6 pic.twitter.com/pT2wKxoJh5 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 18, 2020

"Lasst uns das Coronavirus wegkicken und dieses Spiel gewinnen"

"Lasst uns das Coronavirus wegkicken und dieses Spiel gewinnen", sagte Ibrahimovic in seiner Botschaft, die er unter anderem "an meine Kollegen" richtete.

Italien ist mit mehr als 31.000 bestätigten Infizierten und mehr als 2.500 Toten (Stand Mittwoch) das am stärksten betroffene Land in Europa. Die Ausgangssperre dort gilt bis zum 3. April. Bis zu diesem Termin ist auch die italienische Fußball-Meisterschaft ausgesetzt.

