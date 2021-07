Köln (SID) - Die italienische Fußball-Liga Serie A beginnt Ende August ihre Spielzeit 2021/22. Das Auftaktspiel findet am Donnerstag (22. August), das Saisonfinale am 22. Mai 2022 statt. Fünf Pausen sind wegen Spielen des frischgebackenen Europameisters vorgesehen (5. September, 10. Oktober, 14. November, 30. Januar 2022 und 27. März 2022). Der Pokal startet am 8. August, das Finale wird am 11. Mai 2022 ausgetragen.