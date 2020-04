Rom - Italiens Sportminister Vincenzo Spadafora glaubt an einen Trainingsstart in der Serie A am 4. Mai. In einer Videobotschaft am Freitagabend erklärte der Minister, er habe die Sportverbände aufgefordert, Protokolle zu erstellen, um die Sicherheit der Fußballprofis für diesen Fall zu garantieren.

Die italienische Regierung hatte am Freitag eine Verlängerung des coronabedingten Lockdowns bis zum 3. Mai beschlossen. Obwohl die Infektionskurve flacher geworden ist, wurden in Italien bisher fast 20.000 Tote gemeldet.

