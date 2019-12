Köln - Italiens 3. Fußball-Liga will am kommenden Wochenende in den Streik treten. 30 Spiele sollen für Samstag und Sonntag abgesagt werden, kündigte der Präsident der 3. Liga, Francesco Ghirelli, an.

Der Streik wurde beschlossen, um von der italienischen Regierung Steuerentlastungen zugunsten der Klubs zu fordern. Drittligisten seien für die Nachwuchsschulung im Fußball von entscheidender Bedeutung. Sie würden auch eine soziale Funktion haben, die von der Regierung berücksichtigt werden müsse, meinte Ghirelli.

Steuerentlastungen seien wichtig, damit die Drittligisten mehr in Infrastrukturen und Nachwuchs investieren könnten, lautet die Forderung der 3. Liga. Ghirelli plant am Donnerstag ein Treffen mit dem italienischen Wirtschaftsminister Roberto Gualtieri und mit Verbandspräsidenten Gabriele Gravina. Mehrere Drittligisten sind hoch verschuldet.

