München – Paul Pogba droht Ungemach abseits des Platzes. Der Spielmacher von Juventus Turin, der derzeit wegen einer Knieverletzung pausiert, wird von seinem eigenen Bruder bedroht. Mathias Pogba kündigte in einem Video, das er am Samstagabend in den sozialen Netzwerken verbreitete, "explosive Enthüllungen" an.

Mathias wolle, dass die Öffentlichkeit und die Teamkollegen seines berühmten Bruders erfahren, wie er wirklich sei.

Salut à tous, je viens de rejoindre Twitter car j'ai soudainement eu envie de m'exprimer et prochainement je crois que je vais bien me lâcher ! Alors suivez moi et tenez-vous prêt !

👇🏿 La vidéo complète est sur insta

@mathiaspogbaofficial pic.twitter.com/femvMRN7PQ — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) August 27, 2022

"Die französische, englische, italienische und spanische Öffentlichkeit, in anderen Worten die ganze Welt, die Fans meines Bruders, die französische Nationalmannschaft und Juventus, seine Teamkollegen und seine Sponsoren verdienen es, bestimmte Dinge zu erfahren. Um zu entscheiden, ob er die Bewunderung, den Respekt und die Liebe der Öffentlichkeit verdient", so der 32-Jährige.

Die Öffentlichkeit solle sich ein eigenes Bild machen, ob er es verdiene, "für die Nationalmannschaft zu spielen und an der WM teilzunehmen. Ob er es verdient in der Startelf von Juventus zu stehen. Ob er eine vertrauenswürdige Person ist, die jeder Spieler an seiner Seite haben will."

Auch Mbappe und Beraterin im Visier

Außerdem kündigte Mathias Pogba an, Geheimnisse über PSG-Star Kylian Mbappe zu verraten. "Ich werde euch viele wichtige Dinge über ihn erzählen und ich werde viele Beweise dafür haben." Alles könne explosiv sein und für Aufsehen sorgen.

Im Video zweifelt Mathias Pogba zudem die Kompetenz der Beraterin seines Bruders an. Rafaela Pimenta hatte die Geschäfte für Paul Pogba nach dem Tod Mino Raiolas übernommen. Die Spieler sollten etwas über ihre "Integrität, Professionalität und Treue erfahren, um zu entscheiden, ob sie es verdient, Spieler zu repräsentieren".

Mutter spricht von "organisierter Erpressung"

Pimenta und Paul Pogbas Anwältin und Mutter, Yeo Moriba, reagierten bereits auf die Ankündigung. "Mathias Pogba jüngstes Statement in den sozialen Medien kommt leider nicht überraschend. Es komplettiert Drohungen und organisierte Erpressungsversuche gegen Paul Pogba", heißt es in einer Mitteilung.

Was zum Zerwürfnis der Brüder geführt hat, ist unklar. Beim WM-Triumph Frankreichs 2018 hatten Mathias und Paul Pogba noch ausgelassen miteinander gefeiert.

