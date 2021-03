München/Turin - Bereits seit dem Aus in der Champions League wird bei Juventus Turin wild spekuliert, ob Cristiano Ronaldo die "Alte Dame" im Sommer 2021 verlassen könnte.

Vor dem Serie-A-Spiel der Turiner gegen Benevento (0:1) am Wochenende hat sich Trainer Andrea Pirlo daher zu einer möglichen Zukunft des Portugiesen geäußert. "Er hat noch ein Jahr Vertrag und wir sind froh, dass er weiter für uns spielen kann", erklärte Pirlo auf der Spieltags-Pressekonferenz, "er hat in dieser Saison viele Tore erzielt, also gibt es keine Diskussionen über ihn, aber lassen Sie uns zuerst diese Saison beenden."

Zidane: Real-Rückkehr von CR7 möglich

Medienberichten zufolge könnte CR7 nach drei Jahren zu Real Madrid zurückkehren, wo er bis 2018 sehr erfolgreich spielte und mit den Spaniern unter anderem vier Mal die Champions League gewann. Real-Coach Zinedine Zidane bezeichnete eine Rückkehr Ronaldos erst kürzlich als möglich, was den Transfergerüchten zusätzlich Nahrung gab.

In Turin hat der 36-jährige Portugiese noch Vertrag bis 2022. Er wechselte im Sommer 2018 für kolportierte 117 Millionen Euro Ablöse von Real zu den Italienern, schaffte es mit der "Alte Dame" bislang aber nicht, den erhofften Champions-League-Titel einzufahren.

