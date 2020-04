München - Dass der Ex-Münchner und aktuelle Juventus-Profi Douglas Costa ein sehr schneller Spieler ist, sollte niemanden mehr überraschen.

Nun aber nahm es der Brasilianer in seiner Heimat während der Corona-Isolation sogar mit einem motorisierten Gefährt auf. Wie ein von Costa gepostetes Instagram-Video zeigt, lieferte sich der 29-Jährige ein Sprintduell mit einem Go Kart, das von Costas Modelfreundin Nathalia Felix gefahren wurde.

Demnächst Duell mit Leclerc?

Nur mit Flip-Flops an den Füßen, spurtete Costa dem Go Kart tatsächlich davon und gewann so das kuriose Duell. Daraufhin forderte der Nationalspieler: "Diese Woche bin ich unschlagbar." Und Costa stellte gleich die nächste Challenge in Aussicht. "Du bist der Nächste, Charles Leclerc", schrieb der Fußball-Profi in Richtung des Ferrari-Pilots.

Nachdem vor allem Italien von der Corona-Pandemie besonders betroffen ist, durften einige Stars von Juventus Turin in ihre Heimatländer reisen, um dort das Ende des Lockdowns abzuwarten. Dazu gehört eben auch Costa, der sich in Porto Alegre fit hält.

