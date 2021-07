Berlin (SID) - Fußball-Profi Valentino Lazaro von Inter Mailand ist positiv auf COVID-19 getestet worden. Wie sein Verein am Donnerstag mitteilte, wurde das Virus während der wöchentlichen Testreihe nachgewiesen. Der österreichische EM-Teilnehmer und frühere Gladbacher befindet sich laut Klubmitteilung bereits in Quarantäne und wird in den kommenden Tagen erneut getestet.