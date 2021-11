München - Als der Finne Simon Skrabb Anfang 2020 zum damaligen Serie-A-Klub Brescia wechselte, traf er bei den Italienern unter anderem auf Skandal-Stürmer Mario Balotelli.

Besonders eine verrückte Aktion des früheren Stars von Inter Mailand und dem AC Mailand blieb Skrabb dabei besonders im Gedächtnis. "Er hat Leute mit einem Feuerzeug und Haarspray gejagt und versucht, sie anzustecken", erinnerte sich Skrabben in der Zeitung "Expressen" an einen weiteren Skandal von Balotelli.

Skrabb über Ex-Mitspieler Balotelli: "Eine seltsame Person"

Überhaupt nahm Skrabb seinen damalige Mitspieler Balotelli als "seltsame Person" wahr, wie er jetzt offenbarte, "er hat als Kapitän bei Brescia wirklich gut angefangen und seine Klasse im Training gezeigt, aber dann ist er abgetaucht".

Von Januar bis Juni 2020 standen Simon Skrabb und Mario Balotelli gemeinsam bei Brescia unter Vertrag.

Balotelli kickt mittlerweile in der Türkei

In 19 Serie-A-Einsätzen in der Saison 2019/20 gelangen Balotelli fünf Treffer für Brescia. Am Saisonende stieg der Klub als Vorletzter aus der Serie A ab und so verließ Balotelli den Verein nach nur einer Spielzeit wieder.

Skrabb blieb hingegen bis Oktober 2021 beim aktuellen Zweitligisten Brescia, ehe sein Vertrag aufgelöst wurde. Balotelli kickt mittlerweile in der Türkei für Süper-Lig-Aufsteiger Adana Demirspor. Auch dort sorgte der Italiener bereits für einen Skandal, als er nach einer Auswechslung ziemlich ausflippte.

