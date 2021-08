Köln (SID) - Der italienische Fußballmeister Inter Mailand verpflichtet den niederländischen Nationalspieler Denzel Dumfries von der PSV Eindhoven von Trainer Roger Schmidt. Mit Rechtsverteidiger Dumfries einigten sich die Lombarden laut italienischen Medienberichten auf einen Fünfjahresvertrag.

Dumfries, der am Donnerstagabend in Mailand zu den Medizin-Checks eingetroffen war, soll 12,5 Millionen Euro plus 2,5 Millionen Euro Boni kassieren, berichtete die Gazzetta dello Sport. Der 25-Jährige wird den zu Paris St. Germain gewechselten Ex-Bundesligaprofi Achraf Hakimi bei Inter ersetzen.