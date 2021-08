Köln (SID) - Italiens Fußball-Europameister Manuel Locatelli wechselt innerhalb der Serie A von Sassuolo Calcio zu Juventus Turin. Wie die Gazzetta dello Sport berichtete, einigte sich der italienische Rekordmeister mit Sassuolo nach mehrwöchigen Verhandlungen auf einen Leihvertrag mit Übernahmepflicht im Jahr 2023. Die Ablösesumme soll dann 35 Millionen Euro betragen.

Der Mittelfeldspieler soll einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen und sich am Mittwoch in Turin dem Medizincheck unterziehen. Auch Bundesligist Borussia Dortmund hatte laut Angaben italienischer Medien Interesse an dem 23-Jährigen signalisiert, der Wechsel hatte sich jedoch nicht konkretisiert.