Rom (SID) - Nach den rassistischen Beleidigungen gegen AC Mailands Torhüter Mike Maignan in Turin hat die Polizei einen Tatverdächtigen identifiziert und angezeigt. Der mutmaßliche Täter gehört nach Angaben der Behörden einem Fanklub von Juventus Turin an und wurde bei seinen Beschimpfungen vor dem Spiel gegen Milan (1:1) am vergangenen Sonntag durch das Videoüberwachungssystem des Stadions identifiziert. Die Person muss mit einer Geldstrafe und Stadionverbot rechnen.