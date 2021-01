München - Anna Falchi ist in Italien eine berühmte Schauspielerin und TV-Moderatorin, die nebenher auch noch als Model aktiv ist.

Vor allem aber ist sie ein glühender Fan von Lazio Rom.

Ihr größter Wunsch: Ein Derby-Sieg am Freitagabend (ab 20:45 Uhr im Liveticker auf ran.de) gegen den Stadtrivalen AS Rom. Dafür würde die 48-Jährige im wahrsten Sinne des Wortes ihr letztes Hemd geben.

Gegenüber der italienischen Sportzeitung "Corriere dello Sport" kündigte sie eine Nackt-Wette an: "Was ich tun würde, wenn Lazio das Derby gewinnt? Ich bin bereit, mich dann nur mit einer Maske zu bekleiden. Und für den Fall, dass die sozialen Medien das Bild verbieten werden, würde ich die Maske dann sogar aufsetzen. Also hoffen wir, dass Lazio gewinnt. Es wird nicht einfach."

Der aus Finnland stammende Fernsehstar zeigt sich auf instagram öfter leicht bekleidet mit Fan-Utensilien von Lazio Rom.

