Köln (SID) - Auch das 19. Saisontor von Superstar Cristiano Ronaldo hat den italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin nicht vor dem nächsten Rückschlag im Titelkampf bewahrt. Am 24. Spieltag der Serie A kam der Serienmeister bei Hellas Verona über ein 1:1 (0:0) nicht hinaus, der Rückstand auf Tabellenführer Inter Mailand könnte am Sonntag auf zehn Punkte anwachsen.

Der fünfmalige Weltfußballer Ronaldo brachte die Alte Dame, die dem zehnten Scudetto in Folge hinterherjagt, in der 49. Minute zunächst auf Kurs. Dem Tschechen Antonin Barak (77.) gelang allerdings der Ausgleich. Mit nun 46 Punkten bleibt die Mannschaft von Trainer Andrea Pirlo Tabellendritter, neben Inter (53) kann sich aber auch der AC Mailand (49) am Sonntag noch absetzen.