Köln (SID) - Atalanta Bergamo um den deutschen Fußball-Nationalspieler Robin Gosens hat das Verfolgerduell in der italienischen Serie A gegen Juventus Turin gewonnen und ist in der Tabelle am Rekordmeister vorbeigezogen. Nach dem 1:0 (0:0) durch einen späten Treffer des Ukrainers Ruslan Malinowski (87.) sprang Bergamo mit jetzt 64 Punkten auf den dritten Platz, Juventus (62) ist nur noch Vierter.

Atalanta schlug Juventus, das ohne den verletzten Superstar Cristiano Ronaldo antreten musste, in der Liga zum ersten Mal seit Februar 2001. Der fünftplatzierte SSC Neapel (59) könnte am Abend (20.45 Uhr) mit einem Sieg gegen Spitzenreiter Inter Mailand (74) auch noch die Alte Dame hinter sich lassen. Der Tabellenzweite AC Mailand (66) gewann am Sonntag 2:1 (1:1) gegen den CFC Genua.