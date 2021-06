Parma/München - Nach genau 20 Jahren kehrt Torhüter-Ikone und Weltmeister Gianluigi Buffon zu seinem Jugendverein Parma zurück.

Beim Serie-A-Absteiger gibt es aber durchaus kritische Stimmen zur Verpflichtung des langjährigen Juventus-Keepers.

Einige Fans von Parma protestierten zuletzt mit einem Banner gegen Buffon.

Der Grund: Sein Abgang aus Parma im Jahr 2001, als ihn die "Alte Dame" für kolportierte 53 Millionen Euro verpflichtete.

"Du bist als Söldner gegangen, du kannst nicht als Held zurückkehren ... ehre das Trikot", stand auf einem Transparent, das Parma-Fans außerhalb des Stadio Ennio Tardini anbrachten.

Parma präsentiert Rückkehrer Buffon als "Superman"

Aufseiten des Klubs herrscht hingegen natürlich große Freude über die Rückkehr des "verlorenen Sohnes" Buffon, der mit den Italienern 1999 Meister und UEFA-Cup-Sieger wurde und später durch seinen Verkauf zu Juventus Turin zum zwischenzeitlich teuersten Torhüter der Welt aufstieg.

Unter dem Motto "Superman returns" verkündete Parma die Heimkehr Buffons, der bislang 168 Spiele für Parma in der Serie A bestritt und einen Zweijahresvertrag beim Absteiger aus Italiens Fußball-Oberhaus unterzeichnete.

Das Protest-Transparent am Stadio Ennio Tardini wurde mittlerweile auch entfernt, dort hängt nun eine andere Grußbotschaft an Buffon - eine deutlich freundlichere. "Willkommen zurück, Gigi", ist nun dort zu lesen und auch ein kleiner Seitenhieb an die "Alte Dame": "Sch... Juve"

