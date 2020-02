Köln - Der italienische Erstligist FC Turin wechselt seinen Trainer: Coach Walter Mazzarri einigte sich mit dem Klub auf die Auflösung seines ursprünglich bis Ende Juni laufenden Vertrages, teilte der Verein auf seiner Homepage mit.

Ersetzt wird der toskanische Coach durch Moreno Longo, der Frosinone Calcio in der Saison 2018/19 in der Serie A geführt hatte. Mazzarri, Ex-Cheftrainer des englischen Premier-League-Clubs FC Watford, saß seit Januar 2018 auf der Trainerbank der Turiner. Torino zog die Konsequenzen aus der 0:4-Pleite bei US Lecce am vergangenen Sonntag.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.