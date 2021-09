Köln (SID) - Mit dem zweiten Saisonsieg hat Fußball-Nationalspieler Robin Gosens mit Atalanta Bergamo in der italienischen Serie A wieder das obere Tabellendrittel in den Blick genommen. Vier Tage nach dem 2:2 in der Champions League beim FC Villarreal setzte sich Bergamo mit 1:0 (0:0) beim Aufsteiger US Salernitana durch und verbesserte sich vorerst auf den siebten Platz.

Der Kolumbianer Duvan Zapata (75.) erzielte das Siegtor. Nach dem 2:1 zum Saisonstart gegen den FC Turin hatte Atalanta in drei Pflichtspielen nicht gewonnen.

Die Tabellenführung hatte zuvor Titelverteidiger Inter Mailand übernommen. Mit dem 6:1 (3:0)-Kantersieg gegen den FC Bologna zog der Meister an AS Rom, seinem Lokalrivalen AC und dem SSC Neapel vorbei. Alle drei Rivalen könnten am Sonntag und Montag nachlegen.