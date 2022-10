München – Für Robert Lewandowski ist es der allererste Clasico mit dem FC Barcelona. Real-Legende Toni Kroos hat dagegen schon unzählige dieser Prestigeduelle in den Knochen. Kein Wunder also, dass der Pole seinen Gegenspieler im Vorfeld nach dessen Erfahrungen befragt. So geschehen im großen Charity-Interview des Weltmeisters von 2014.

Darin stellte sich Kroos den Fragen von 90 Prominenten aus Sport, Medien und Unterhaltung. Die Idee entstand, nachdem der Mittelfeldstratege nach seinem fünften Champions-League-Erfolg einen Reporter aufgrund dessen "Scheißfragen" angeblafft hatte. Der Erlös des E-Papers #kroos90, das exakt 90 Tage nach dem CL-Finale veröffentlicht wurde, kommt der Stiftung des 32-Jährigen zugute.

"Wie erinnerst du dich an deinen ersten Clasico? Welche Emotionen hat das Spiel in dir ausgelöst?", fragte Lewandowski. Die Antwort sollte dem Polen eine Warnung sein. Denn damals hatte Barca trotz 0:1-Führung am Ende noch verloren.

Kroos erinnert sich gut an seinen ersten Clasico

"Ich erinnere mich natürlich sehr gut", so Kroos. "Meinen ersten Clasico habe ich mit Real 3:1 gewonnen, obwohl es für uns richtig schlecht losging." Schon nach wenigen Minuten habe Neymar seinerzeit das 1:0 für Barcelona erzielt.

"Ich dachte auf dem Platz: 'Ok, so ist das also im Clasico.' Aber dann haben wir das Spiel noch gedreht. Ein erster großer Tag mit Real." Es sollten noch viele folgen.

Besonders beeindruckend für Kroos sei immer wieder, welch große Bedeutung das Spiel für Fans und Verein hat. "Das spürt man in den Tagen zuvor, auf der Busfahrt ins Stadion und natürlich auch in der Kabine." Spätestens am Sonntagabend wird auch Lewandowski dieses unbeschreibliche Gefühl kennen.

