München - Er wurde erst vor zwei Monaten 15 Jahre alt und trainiert bereits an der Seite von Robert Lewandowski und Ousmane Dembele: Lamine Yamal wurde in das Training des FC Barcelona integriert.

Trainer Xavi hatte vor dem Auswärtsspiel beim FC Sevilla, welches die Katalanen am Samstag mit 3:0 gewannen, zehn junge Spieler in das Training der 1. Mannschaft befördert. Laut einem Bericht der "Marca" stach Yamal dabei besonders hervor.

Ein Spielertyp wie Lionel Messi

Der Vater des Nachwuchsspielers stammt aus Marokko, die Mutter aus Äquatorialguinea. Er selber allerdings wurde im katalanischen Mataro, der Hauptstadt der katalanischen Comarca Maresme in der Provinz Barcelona, geboren.

In der Nachwuchsabteilung des FC Barcelona gilt er schon länger als Ausnahmetalent. Trotz seines jungen Alters soll er in dieser Saison mit der U19 an der UEFA Youth League teilnehmen. Yamal ist flexibel einsetzbar und kann als rechter Flügelspieler wie auch als Mittelstürmer oder als hängende Spitze agieren.

Von der spielerischen Veranlagung gibt es durchaus Parallelen zu Lionel Messi, der ebenfalls der Nachwuchsschmiede "La Masia" des FC Barcelona entsprang. Yamal ist technisch stark, kaum vom Ball zu trennen und sehr genau im Abschluss.

Der offizielle Twitter-Account von LaLiga veröffentlichte ein Video seiner Highlights im Jahr 2019 und bezeichnete ihn als "Mini-Leo Messi".

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.