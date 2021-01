Madrid (SID) - Trainer Zinedine Zidane vom spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat sich als enger Kontakt einer an COVID-19 erkrankten Person in Isolation begeben. Das berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag. Demnach warte der ehemalige Weltklassespieler nach einem ersten negativen Test derzeit auf ein weiteres Ergebnis.

Informationen der spanischen Sporttageszeitung Marca zufolge soll Zidanes Co-Trainer David Bettoni die Mannschaft des deutschen Nationalspielers Toni Kroos am Samstag im Ligaspiel bei CA Osasuna betreuen.