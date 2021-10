Köln - Real Sociedad San Sebastian hat die Tabellenführung in LaLiga behauptet. Die Mannschaft von Trainer Imanol Alguacil Barrenetxea kam am Sonntagabend im Baskenderby gegen Athletic Bilbao zu einem 1:1 (0:0) und liegt noch einen Punkt vor den beiden direkten Verfolgern Real Madrid und FC Sevilla (jeweils 24 Punkte).

Der ehemalige Dortmunder Alexander Isak traf per Elfmeter für San Sebastian (58.), Muniain erzielte in der Nachspielzeit in Unterzahl den Ausgleichstreffer für die Gäste. Nur wenige Minuten zuvor hatte Bilbaos Inigo Martinez Gelb-Rot gesehen (84.).

Atletico klettert auf Champions-League-Platz

Am Nachmittag hatte sich bereits Meister Atletico Madrid gegen Real Betis Sevilla mit 3:0 (1:0) durchgesetzt. Atletico ist mit nun 22 Zählern vorerst auf einen Champions-League-Platz geklettert. Yannick Carrasco traf für Madrid (26.), das zuletzt zweimal Unentschieden gespielt hatte, zur Führung. German Pezzella erhöhte per Eigentor (63.), ehe Joao Felix für den Endstand sorgte (81.).

