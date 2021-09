München/Madrid - #Griezback.

Ein Wort, das große Freude in den Reihen der Fans von Atletico Madrid ausgelöst haben dürfte.

Am 1. September um 1:22 Uhr twitterte der spanische Topklub ein Bild von Antoine Griezmann, versehen mit obigem Hashtag. Und verkündete damit den Transfer des französischen Nationalspielers zu dem Verein, in dessen Trikot er sich einst zu einem der besten Angreifer Europas entwickelte und mit 183 Torbeteiligungen in 257 Partien zu einem der erfolgreichsten Spieler der Atletico-Historie wurde.

Griezmanns Gehalt zu hoch für Barca?

"Ich verabschiede mich und danke für die Liebe. Ich habe alles für dieses Trikot gegeben, mich für diesen Verein engagiert und ich bin traurig, dass ich nicht mehr von euch auf der Tribüne erleben durfte", richtete der Angreifer via Instagram letzte Worte an die Barca-Anhänger.

Dass es letztendlich zur Atletico-Rückkehr kam, dürfte vornehmlich finanzielle Gründe haben. Der FC Barcelona, der sich 2019 für kolportierte 120 Millionen Euro die Dienste des Stürmers sicherte, trägt eine unfassbare Schuldenlast von über einer Milliarde Euro mit sich herum.

Griezmanns geschätztes Gehalt in Höhe von 25 Millionen Euro dürfte schlicht zu viel für die Katalanen gewesen sein, zumal er selten an die Performances vergangener Tage anknüpfen konnte. Atletico schlug zu, holte ihn zunächst auf Leihbasis inklusive Kaufoption über 40 Millionen Euro im kommenden Sommer - und darf sich nun über einen Ausnahmekönner freuen, der höchstwahrscheinlich eine Schlüsselrolle im System von Trainer Diego Simeone einnehmen wird.

Atletico: Hochkarätige Neuzugänge, kaum Abgänge

Während die "Blaugrana" und Real Madrid in der abgelaufenen Wechselperiode vor allem mit gescheiterten Transfers, Gehaltskürzungen und den Abgängen von Topstars Schlagzeilen machten, mauserte sich die Mannschaft von Simeone im Schatten der beiden Aushängeschilder zum Meisterschaftskandidaten Nummer eins und könnte den überraschenden Titelgewinn der Vorsaison wiederholen.

Denn anders als die Konkurrenz hatte Atletico kaum namhafte Abgänge zu verkraften. Einzig Saul Niguez, der sich auf Leihbasis dem FC Chelsea anschloss, war von den abgegebenen Spielern 2020/21 Stammkraft. Dafür kamen in Rodrigo De Paul, Matheus Cunha und eben Griezmann drei Akteure, die die Mannschaft sowohl in der Spitze als auch in der Breite verbessern.

"Ich glaube nicht, dass es fair ist, sie als Favoriten zu bezeichnen. Aber sie sind mindestens so gut wie vergangene Saison", schätzt der Journalist Graham Hunter die Chancen auf die Meisterschaft gegenüber dem Fußballmagazin "FourFourTwo" ein.

Atletico-Angriff könnte Freude bereiten

Waren es in den vergangenen Jahren meist die Defensive und die Mentalität, die Atletico zu einem der unangenehmsten Gegner im spanischen und europäischen Fußball machten, so könnte seit langer Zeit erstmals wieder die Offensivabteilung der Garant für eine erfolgreiche Saison werden. In der Sturmspitze dürfte Goalgetter Luis Suarez auflaufen, flankiert von den spielfreudigen und kreativen Joao Felix und "Grizou".

Verglichen mit der Angriffsreihe des FC Barcelona, die vermutlich aus Sergio Aguero, Memphis Depay und Luuk de Jong oder Martin Braithwaite besteht, erscheint der Angriff der "Colchoneros" wesentlich stärker.

Atletico: Eingespielter Titelkandidat

Und der Rivale aus der Hauptstadt? In Sergio Ramos verließ der unumstrittene Leader und langjährige Kapitän die "Königlichen", auch Raphael Varane brach seine Zelte ab. Während sich Barcelona vor allem in der Offensive neu sortieren muss, gilt selbiges für die Real-Defensive.

Darüber dürften sie bei Atletico Madrid nur müde lächeln, das Team ist eingespielt und kennt die Philosophie des Trainers. Nun kommt mit Griezmann ein alter Bekannter und hievt die Mannschaft nochmals auf ein neues Level.

Mit Atletico ist in dieser Spielzeit definitiv zu rechnen. Vermutlich sogar eher als mit Barca oder Real.

