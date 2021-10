Köln (SID) - Der spanische Fußball-Meister Atletico Madrid hat in LaLiga vorerst den Sprung auf einen Champions-League-Platz geschafft. Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone gewann am Sonntag zu Hause gegen Real Betis Sevilla 3:0 (1:0) und schob sich auf den vierten Rang vor (22 Punkte).

Nach zuletzt zwei Unentschieden in Folge hielt Atletico durch den Sieg Anschluss an das Spitzentrio Real Madrid, FC Sevilla und Real Sociedad San Sebastian (alle 24), das am Abend noch Athletic Bilbao empfängt (21.00 Uhr/DAZN).

Yannick Carrasco traf für Madrid (26.) zur Führung, German Pezzella erhöhte per Eigentor (63.), ehe Joao Felix für den Endstand sorgte (81.).